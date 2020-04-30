Healthcare
April 30, 2020 / 5:29 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Poland's mBank Q1 Net Profit At 90.9 Mln Zlotys, Below Expectations

1 Min Read

April 30 (Reuters) - mBank SA:

* Q1 NET PROFIT 90.9 MILLION ZLOTYS VERSUS 134 MILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* Q1 NET INTEREST INCOME 1.07 BILLION ZLOTYS VERSUS 1.06 BILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* Q1 NET FEE AND COMMISSION INCOME 362.7 MILLION ZLOTYS VERSUS 294 MILLION ZLOTYS SEEN IN REUTERS POLL

* ON CORONAVIRUS: BANK RECOGNISES ADDITIONAL PROVISIONS AMOUNTING TO 141 MILLION ZLOTYS FOR EXPECTED LOAN LOSSES IN PORTFOLIO AMORTISED COST VALUATION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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