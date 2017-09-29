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BRIEF-POLARIS ANNOUNCES ARRANGEMENT AGREEMENT WITH U.S. CONCRETE
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#Market News
September 29, 2017 / 4:01 PM / 21 days ago

BRIEF-POLARIS ANNOUNCES ARRANGEMENT AGREEMENT WITH U.S. CONCRETE

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 29 (Reuters) - Polaris Materials Corp:

* POLARIS ANNOUNCES ARRANGEMENT AGREEMENT WITH U.S. CONCRETE AND TERMINATION OF ARRANGEMENT AGREEMENT WITH VULCAN MATERIALS

* IN CONNECTION WITH TERMINATION OF VULCAN ARRANGEMENT AGREEMENT, COMPANY PAID C$10 MILLION TO VULCAN AS A TERMINATION FEE​

* ‍U.S. CONCRETE HAS ADVANCED FUNDS FOR PAYMENT OF C$10 MILLION TERMINATION FEE PAYABLE PURSUANT TO VULCAN AGREEMENT

* ‍USCR ARRANGEMENT WILL BE FINANCED WITH CASH ON HAND AND IS NOT SUBJECT TO ANY FINANCING CONTINGENCY​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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