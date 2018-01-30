BRIEF-Polaris Industries Reports Q4 EPS Of $0.49

Jan 30 (Reuters) - Polaris Industries Inc:
* POLARIS REPORTS 2017 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS
* Q4 SALES $1.431 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $1.35 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.47 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES ADJUSTED SALES FOR FULL YEAR 2018 IN RANGE OF UP 3% TO 5%
* NET INCOME IS EXPECTED TO INCREASE AT A GREATER THAN 15% COMPOUNDED ANNUAL GROWTH RATE THROUGH 2022 ON AN ADJUSTED BASIS
* TOTAL 2017 DEALER INVENTORY WAS UP 1% YEAR-OVER-YEAR; ORV DEALER INVENTORY WAS DOWN 6%
* NON-CASH $55 MILLION WRITE-DOWN OF DEFERRED TAX ASSETS AS A RESULT OF PASSING OF U.S. TAX REFORM BILL IN Q4 OF 2017
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $6.03, REVENUE VIEW $5.61 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* RECORDED RESTRUCTURING COSTS TOTALING $11 MILLION IN Q4 RELATED TO REALIGNING AND STREAMLINING CO‘S SALES AND SERVICE GROUPS Source text for Eikon: Further company coverage: