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April 1, 2020 / 12:12 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-PolarityTE Announces Appointment Of David Seaburg As CEO And Restructuring Of Executive Team

1 Min Read

April 1 (Reuters) - PolarityTE Inc:

* POLARITYTE ANNOUNCES APPOINTMENT OF DAVID SEABURG AS CEO AND RESTRUCTURING OF EXECUTIVE TEAM

* POLARITYTE INC - JACOB PATTERSON, CURRENT VICE PRESIDENT OF FINANCE, WILL SERVE AS INTERIM CHIEF FINANCIAL OFFICER

* POLARITYTE INC - DAVID SEABURG HAS BEEN APPOINTED CHIEF EXECUTIVE OFFICER OF POLARITYTE

* POLARITYTE - PAUL MANN, WHO PREVIOUSLY SERVED AS CFO, WILL DEPART CO & REMAIN AVAILABLE FOR CONSULTING PURPOSES THROUGH END OF 2020

* POLARITYTE INC - BOARD OF DIRECTORS DISSOLVING OFFICE OF CHIEF EXECUTIVE Source text for Eikon: Further company coverage:

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