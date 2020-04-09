BRIEF-Polygiene Estimated Q1 Sales Revenue Indicates 4.3% Increase YoY

April 9 (Reuters) - Polygiene AB:
* POLYGIENE INFORMATION RELATED TO COVID-19
* WE HAVE NOT SEEN ANY REDUCTION OR DROP IN NUMBER OF ORDERS SO FAR
* SALES REMAIN STRONG DESPITE HICCUPS IN LOGISTICS OVER LAST FEW WEEKS
* SITUATION WAS AFFECTED BY LONG BREAK IN PRODUCTION MAINLY IN CHINA BUT ALSO ELSEWHERE IN ASIA
* ESTIMATED SALES REVENUE FOR QUARTER INDICATES A 4.3 % INCREASE COMPARED TO LAST YEAR.
* POSITIVE SALES GROWTH IN Q1, DESPITE ONSLAUGHT OF NOVEL CORONAVIRUS AND PRODUCTION STOPS ACROSS ASIA Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)