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March 26, 2018 / 12:31 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Polymet Restructures Glencore Debt

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Polymet Mining Corp:

* POLYMET RESTRUCTURES GLENCORE DEBT

* POLYMET MINING CORP - SECURES COMMITMENT FOR ADDITIONAL $80 MILLION IN DEBENTURES

* POLYMET MINING - TERMS OF REFINANCING AGREEMENT EXTENDS TERM OF $152 MILLION OF SECURED CONVERTIBLE, NON-CONVERTIBLE DEBENTURES TO MARCH 31, 2019

* POLYMET MINING - CO’S UNIT NEGOTIATED 12-MONTH PAYMENT EXTENSION & REDUCTION IN INTEREST RATES ON ABOUT $152 MILLION OF DEBT OWED TO GLENCORE AG Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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