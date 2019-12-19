Switzerland Market Report
December 19, 2019 / 6:18 AM / a few seconds ago

BRIEF-Polyone Signs Definitive Agreement To Acquire Clariant Color And Additive Masterbatch Business

1 Min Read

Dec 19 (Reuters) - Polyone Corp:

* POLYONE SIGNS DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE CLARIANT COLOR AND ADDITIVE MASTERBATCH BUSINESS

* COMBINED NET PURCHASE PRICE IS $1.45 BILLION

* POLYONE - DEAL EXPECTED TO ADD $0.85 TO ADJUSTED EPS, EXCLUDING IMPACT OF STEP-UP DEPRECIATION AND AMORTIZATION RELATED TO PURCHASE ACCOUNTING

* POLYONE -INTENDS TO FINANCE TRANSACTION THROUGH A COMBINATION OF CASH ON HAND, INCLUDING CAPITAL GENERATED FROM RECENT DIVESTITURE

* POLYONE - INTENDS TO FINANCE TRANSACTION ALSO THROUGH PROCEEDS FROM ISSUANCE OF SENIOR UNSECURED NOTES AND APPROXIMATELY $450 MILLION OF EQUITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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