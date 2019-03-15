Switzerland Market Report
March 15, 2019 / 6:09 AM / in 2 hours

BRIEF-Polyphor FY L-f-l Revenues Increased To CHF 6.5 Million

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Polyphor AG:

* FY REVENUES INCREASED ON A LIKE-FOR LIKE BASIS BY CHF 6.3 MILLION FROM LAST REPORTING PERIOD TO CHF 6.5 MILLION

* FY RESEARCH AND DEVELOPMENT COSTS INCREASED BY 37% COMPARED TO LAST YEAR TO A TOTAL OF CHF 44.8 MILLION

* TOTAL CASH POSITION TO CHF 133.8 MILLION (CASH AND CASH EQUIVALENTS) AS OF DECEMBER 31, 2018

* FOR 2019 WILL FOCUS ON ADVANCING PIPELINE, WITH SPECIAL ATTENTION TO PHASE III TRIALS OF MUREPAVADIN AND BALIXAFORTIDE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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