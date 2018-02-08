BRIEF-Polypid Ltd Files For U.S. IPO Of Up To $86.3 Mln

Feb 8 (Reuters) - Polypid Ltd:
* POLYPID LTD FILES FOR U.S. IPO OF UP TO $86.3 MILLION – SEC FILING
* POLYPID LTD SAYS GOLDMAN SACHS & CO LLC, COWEN, CANTOR ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* POLYPID LTD SAYS RAYMOND JAMES, OPPENHEIMER & CO ARE ALSO AMONG UNDERWRITERS TO IPO
* POLYPID LTD SAYS MADE APPLICATION TO LIST ORDINARY SHARES ON THE NASDAQ GLOBAL MARKET UNDER THE SYMBOL “POLY”
* POLYPID LTD SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: bit.ly/2EvbA2m