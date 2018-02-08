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February 8, 2018 / 9:50 PM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Polypid Ltd Files For U.S. IPO Of Up To $86.3 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 8 (Reuters) - Polypid Ltd:

* POLYPID LTD FILES FOR U.S. IPO OF UP TO $86.3 MILLION – SEC FILING

* POLYPID LTD SAYS GOLDMAN SACHS & CO LLC, COWEN, CANTOR ARE AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* POLYPID LTD SAYS RAYMOND JAMES, OPPENHEIMER & CO ARE ALSO AMONG UNDERWRITERS TO IPO

* POLYPID LTD SAYS MADE APPLICATION TO LIST ORDINARY SHARES ON THE NASDAQ GLOBAL MARKET UNDER THE SYMBOL “POLY”

* POLYPID LTD SAYS PROPOSED IPO PRICE IS AN ESTIMATE SOLELY FOR CALCULATING SEC REGISTRATION FEE Source text: bit.ly/2EvbA2m

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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