Healthcare
March 26, 2020 / 8:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Polypipe Group Says Revenues & Profits Will See Adverse Short Term Impact

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Polypipe Group PLC:

* COVID 19 UPDATE

* NO LONGER POSSIBLE TO PROVIDE FINANCIAL GUIDANCE FOR YEAR ENDING 31 DECEMBER 2020 AND BEYOND

* IS NO LONGER POSSIBLE TO PROVIDE FINANCIAL GUIDANCE FOR YEAR ENDING 31 DECEMBER 2020 AND BEYOND

* CLEAR THAT BOTH REVENUES AND PROFITS WILL BE ADVERSELY IMPACTED IN COMING MONTHS

* FOCUS ON CASH PRESERVATION AND WITHDRAWAL OF FY19 FINAL DIVIDEND

* DECIDED TO WITHDRAW ITS RECOMMENDATION TO PAY A FINAL DIVIDEND OF 8.1 PENCE PER SHARE ON 28 MAY 2020

* IT IS CLEAR THAT BOTH REVENUES AND PROFITS WILL BE ADVERSELY IMPACTED IN COMING MONTHS BY DECISION TO WIND DOWN OPERATIONS

* TRADING FOR YEAR TO DATE IN LINE WITH EXPECTATIONS, WITH NO MATERIAL IMPACT ON PERFORMANCE FROM COVID 19 SO FAR Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below