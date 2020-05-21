Healthcare
May 21, 2020 / 2:34 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Ponni Sugars (Erode) Says Sugar Business Adversely Impacted

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Ponni Sugars (Erode) Ltd:

* SUGAR BUSINESS ADVERSELY IMPACTED WITH LOWER SALES, LOWER PRICE REALIZATION AND INVENTORY BUILDUP

* INCURRED HIGHER COST TO CONFORM TO STANDARD OPERATING PROCEDURES UNDER EXTANT COVID GUIDELINE

* DOES NOT FORESEE ANY SIGNIFICANT IMPACT IN RESPECT OF ITS EXISTING CONTRACTS

* THERE HAVE BEEN SHORT TERM INTERRUPTION AND ADVERSE IMPACT DUE TO COVID19 FOR CO

* OVERALL FINANCIAL IMPACT HOWEVER IS NOT CONSIDERED MATERIAL TO CO Source text for Eikon: Further company coverage:

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