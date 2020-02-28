BRIEF-Port Of Tauranga HY Group Net Profit After Tax Down 1.4%

Feb 28 (Reuters) - Port of Tauranga Ltd:
* FULL IMPACT ON TRADE FROM CORONAVIRUS OUTBREAK IS YET TO BE DETERMINED
* LOG INVENTORIES IN CHINA HAVE SURGED DUE TO EXTENDED CHINESE NEW YEAR SHUTDOWN
* LOG EXPORTS HIT HARDEST FROM CORONAVIRUS AS VOLUMES ALREADY IMPACTED BY LOWER INTERNATIONAL PRICES & DEMAND SINCE MIDDLE OF 2019
* REDUCING FULL YEAR PROFIT GUIDANCE FROM $96 - $101 MILLION TO $94 - $99 MILLION
* THERE HAVE BEEN LOG SHIPPING CANCELLATIONS AND DELAYS; EXPECT THIS TO CONTINUE INTO MARCH
* TRADE OUTLOOK FOR H2 2020 REMAINS UNCERTAIN AND DEPENDENT ON DURATION OF MARKET SHUTDOWN IN CHINA
* ALL FIGURES IN NZ$ Source text for Eikon: Further company coverage: