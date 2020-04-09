Healthcare
April 9, 2020 / 10:54 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Portola Pharma On April 3 Received A Written Notice Of Termination Of Andexanet Alfa From Bms, Pfizer

1 Min Read

April 9 (Reuters) - Portola Pharmaceuticals Inc:

* PORTOLA PHARMACEUTICALS - ON APRIL 3, CO RECEIVED A WRITTEN NOTICE OF TERMINATION OF ANDEXANET ALFA FROM BMS, PFIZER

* PORTOLA PHARMACEUTICALS - WILL REGAIN FULL JAPANESE RIGHTS FOR ANDEXANET ALFA

* PORTOLA PHARMACEUTICALS - WILL HAVE EXCLUSIVE RIGHTS TO DEVELOP AND COMMERCIALIZE ANDEXANET ALFA IN U.S., EUROPE, JAPAN AND REST OF WORLD MARKETS

* PORTOLA PHARMACEUTICALS - TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON OCTOBER 2 Source text: [bit.ly/2yN5fOJ] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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