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March 12, 2018 / 4:20 PM / a day ago

BRIEF-Portola Pharmaceuticals Announces New Interim Results From Ongoing Annexa-4 Study

Reuters Staff

1 Min Read

March 12 (Reuters) - Portola Pharmaceuticals Inc:

* PORTOLA PHARMACEUTICALS ANNOUNCES NEW INTERIM RESULTS FROM ONGOING ANNEXA-4 STUDY OF FACTOR XA INHIBITOR REVERSAL AGENT ANDEXXA® (ANDEXANET ALFA) IN PATIENTS WITH LIFE-THREATENING BLEEDING

* PORTOLA PHARMACEUTICALS INC - THE INTERIM RESULTS INCLUDED SAFETY DATA FROM 227 OF 228 ENROLLED PATIENTS

* PORTOLA PHARMACEUTICALS INC - EXCELLENT OR GOOD HEMOSTASIS ACHIEVED IN 83 PERCENT OF PATIENTS IN ANNEXA-4

* PORTOLA PHARMACEUTICALS INC - ANDEXANET ALFA IS CURRENTLY UNDER REVIEW BY U.S. FDA WITH AN ASSIGNED ACTION DATE OF MAY 4, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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