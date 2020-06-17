Healthcare
June 17, 2020 / 8:24 PM / a few seconds ago

BRIEF-Portola Pharmaceuticals - On June 12 Got Written Notice Of Termination From Bayer AG Of Clinical Collaboration Agreement By & Between Co, Bayer

1 Min Read

June 17 (Reuters) - Bayer AG:

* PORTOLA PHARMACEUTICALS - ON JUNE 12 GOT WRITTEN NOTICE OF TERMINATION FROM BAYER AG OF CLINICAL COLLABORATION AGREEMENT BY & BETWEEN CO, BAYER

* PORTOLA PHARMACEUTICALS - UNDER TERMS OF AGREEMENT, TERMINATION BECAME EFFECTIVE ON JUNE 12, 2020 & PARTIES WILL WORK TOGETHER TO UNWIND AGREEMENT

* PORTOLA PHARMACEUTICALS - FOLLOWING BMS & PFIZER TERMINATION, PORTOLA REGAINS FULL RIGHTS IN JAPAN FOR ANDEXANET ALFA Source text for Eikon: bit.ly/37E4GUy Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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