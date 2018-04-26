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April 26, 2018 / 6:25 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Portugal's Jeronimo Martins Q1 Net Profit At 85 Mln Euros

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Jeronimo Martins SGPS SA:

* Q1 NET PROFIT 85 MILLION EUROS VERSUS 78 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 EBITDA 215 MILLION EUROS VERSUS 192 MILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 REVENUE 4.20 BILLION EUROS VERSUS 3.68 BILLION EUROS YEAR AGO

* Q1 EBITDA MARGIN AT POLISH UNIT BIEDRONKA 6.8 PERCENT VERSUS 6.8 PERCENT YEAR AGO

* SAYS HAS POSITIVE OUTLOOK FOR 2018 AND REMAINS COMMITTED TO OUTPERFORM IN ALL ITS MARKETS

* CONFIRMS INVESTMENT PROGRAMME AT 700-750 MILLION EUROS Source text: bit.ly/2HZIt6O

Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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