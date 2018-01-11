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January 11, 2018 / 1:05 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Post Holdings To Explore Strategic Alternatives For Private Brands

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Post Holdings Inc:

* POST HOLDINGS TO EXPLORE STRATEGIC ALTERNATIVES FOR PRIVATE BRANDS BUSINESSES; ACQUISITION OF BOB EVANS FARMS EXPECTED TO CLOSE ON JANUARY 12; ANNOUNCES NEW LEADERSHIP APPOINTMENTS

* POST HOLDINGS INC - ‍JIM DWYER TO LEAD PRIVATE BRANDS BUSINESS; MIKE TOWNSLEY TO LEAD REFRIGERATED RETAIL; MARK WESTPHAL TO LEAD FOODSERVICE​

* POST HOLDINGS - PLANS TO EXPLORE ALTERNATIVES FOR PRIVATE BRANDS BUSINESSES, INCLUDING IPO, PRIVATE EQUITY PLACEMENT

* POST HOLDINGS - ALTERNATIVES FOR PRIVATE BRANDS BUSINESSES COULD ALSO INCLUDE SALE OF BUSINESSES OR STRATEGIC COMBINATION Source text for Eikon: Further company coverage:

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