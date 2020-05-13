Healthcare
May 13, 2020 / 1:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Poste Italiane to review current business plan in Q4 - CEO

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Poste Italiane executives tell analysts in a call:

* POSTE ITALIANE CFO SAYS BANK DIVISION’S DEPOSITS INCREASED BY 4.2 BILLION EUROS IN Q1

* POSTE ITALIANE CFO SAYS EARLY RETIREMENT PLAN IS CONFIRMED

* POSTE ITALIANE CEO SAYS BOARD WILL REVIEW CURRENT BUSINESS PLAN DURING Q4

* POSTE CEO SAYS PAYMENT OF DIVIDEND ON 2019 RESULTS IS CONFIRMED

* POSTE CEO SAYS SEES CURRENT PHASE AS OPPORTUNITY TO IMPLEMENT COST CUTTING INITIATIVES NORMALLY HARD TO CARRY OUT Further company coverage: (Rome Newsroom)

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