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January 11, 2018 / 3:53 PM / Updated 38 minutes ago

BRIEF-Postmedia Reports First Quarter Results

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 11 (Reuters) - Postmedia Network Canada Corp:

* POSTMEDIA REPORTS FIRST QUARTER RESULTS

* Q1 REVENUE FELL 10.3 PERCENT TO C$189 MILLION

* - QTRLY EPS FROM CONTINUING OPERATIONS $0.06

* POSTMEDIA NETWORK CANADA - IMPLEMENTED INITIATIVES WHICH ARE EXPECTED TO RESULT IN ABOUT $14 MILLION OF NET ANNUALIZED COST SAVINGS IN QUARTER

* POSTMEDIA NETWORK CANADA - Q1 REVENUE DECLINE WAS PRIMARILY DUE TO FALL IN PRINT ADVERTISING REVENUE OF 17.9% AND FALL IN PRINT CIRCULATION REVENUE OF 6.1%

* POSTMEDIA NETWORK CANADA-TO CONTINUE TO IDENTIFY, UNDERTAKE ONGOING COST REDUCTION INITIATIVES TO ADDRESS REVENUE DECLINATION IN LEGACY PRINT BUSINESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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