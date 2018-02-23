BRIEF-Potbelly Reports Q4 GAAP Loss Per Share Of $0.29

Feb 23 (Reuters) - Potbelly Corp:
* REPORTS RESULTS FOR FOURTH FISCAL QUARTER AND FULL FISCAL YEAR 2017
* QTRLY COMPANY-OPERATED COMPARABLE STORE SALES DECREASED 2.4%, ADJUSTING FOR IMPACT OF 14TH WEEK
* SEES 2018 FLAT COMPANY-OPERATED COMPARABLE STORE SALES GROWTH
* SEES FLAT COMPANY-OPERATED COMPARABLE STORE SALES GROWTH IN 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.08, REVENUE VIEW $112.9 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.36 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: