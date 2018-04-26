BRIEF-Power Integrations Q1 Revenue $103.1 Million

April 26 (Reuters) - Power Integrations Inc:
* POWER INTEGRATIONS REPORTS FIRST-QUARTER FINANCIAL RESULTS
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.67
* Q1 REVENUE $103.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $102.8 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.59 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES 2018 GAAP GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 51 PERCENT
* SEES 2018 NON-GAAP GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 52 PERCENT
* 2018 GAAP OPERATING EXPENSES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $41.5 MILLION
* Q2 REVENUE VIEW $109.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: