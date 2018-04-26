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April 26, 2018 / 8:44 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Power Integrations Q1 Revenue $103.1 Million

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Power Integrations Inc:

* POWER INTEGRATIONS REPORTS FIRST-QUARTER FINANCIAL RESULTS

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.67

* Q1 GAAP EARNINGS PER SHARE $0.46

* Q1 REVENUE $103.1 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $102.8 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.59 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES Q2 2018 REVENUE ABOUT $109 MILLION

* SEES 2018 GAAP GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 51 PERCENT

* SEES 2018 NON-GAAP GROSS MARGIN IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY 52 PERCENT

* 2018 GAAP OPERATING EXPENSES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $41.5 MILLION

* Q2 REVENUE VIEW $109.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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