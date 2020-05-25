Healthcare
May 25, 2020 / 6:36 AM / Updated 33 minutes ago

BRIEF-Poxel: PXL770 PK/PD And Phase 2a Studies In Nash Remain On Track For Results In Q2 And Q3

1 Min Read

May 25 (Reuters) - POXEL SA:

* ANNOUNCES PROGRAM UPDATE AND PRECLINICAL RESULTS ON PXL770 FOR NASH COMBINATIONS AND OTHER METABOLIC DISEASES

* PXL770 TREATMENT WAS OBSERVED TO IMPROVE CARDIO-RENAL DISEASE AND ADRENOLEUKODYSTROPHY (ALD) / ADRENOMYELONEUROPATHY (AMN) IN ANIMAL MODELS

* PLANS TO FURTHER EVALUATE ITS AMPK PLATFORM FOR CONTINUED ADVANCEMENT AND PIPELINE EXPANSION IN CHRONIC AND RARE METABOLIC DISEASES

* PXL770 PK/PD AND PHASE 2A STUDIES IN NASH REMAIN ON TRACK FOR RESULTS IN Q2 AND Q3 OF 2020, RESPECTIVELY

* POXEL SUCCESSFULLY RAISES €17.7 MILLION IN A CAPITAL INCREASE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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