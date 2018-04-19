BRIEF-PPG Industries Q1 Reports Earnings Per Share Of $1.38 From Continuing Operations

April 19 (Reuters) - PPG Industries Inc:
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.39 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* QTRLY NET SALES OF APPROXIMATELY $3.8 BILLION, UP NEARLY 9 PERCENT VERSUS PRIOR YEAR
* Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $1.39 FROM CONTINUING OPERATIONS
* COMMITMENT REMAINS TO DEPLOY AT LEAST $2.4 BILLION ON ACQUISITIONS AND SHARE REPURCHASES IN 2018
* RESTRUCTURING ACTIONS ARE EXPECTED TO PROVIDE COST SAVINGS BETWEEN $50 MILLION AND $55 MILLION IN 2018
* REMAINS ON TRACK TO REALIZE ANNUALIZED SAVINGS OF $120 MILLION BY 2019
* CORPORATE EXPENSES ARE EXPECTED TO BE BETWEEN $175 AND $190 MILLION FOR FULL YEAR 2018
* BEGUN EXTENSIVE REVIEW OF COST STRUCTURE THAT WE BELIEVE WILL IDENTIFY AND DRIVE ADDITIONAL COST SAVINGS OPPORTUNITIES
* PPG INDUSTRIES - IN QUARTER, EXPERIENCED FURTHER RAW MATERIAL INFLATION AND HIGHER LOGISTICS COSTS ACROSS ALL BUSINESSES
* PPG - RECEIVED REPORT THROUGH CONCERNING POTENTIAL VIOLATIONS OF ACCOUNTING POLICIES & PROCEDURES REGARDING FAILURE TO ACCRUE SOME SPECIFIED EXPENSES IN Q1
* PPG INDUSTRIES - BASED ON PRELIMINARY REVIEW, IDENTIFIED ABOUT $1.4 MILLION OF EXPENSE THAT SHOULD HAVE BEEN ACCRUED IN Q1
* PPG - AUDIT COMMITTEE OF BOARD IS OVERSEEING INVESTIGATION OF MATTERS WITH ASSISTANCE OF OUTSIDE COUNSEL
* PPG INDUSTRIES - REPORT ALSO ALLEGES THERE MAY HAVE BEEN OTHER UNSPECIFIED EXPENSES, POTENTIALLY UP TO $5 MILLION, THAT WERE IMPROPERLY NOT ACCRUED IN Q1
* PPG INDUSTRIES - DURING QUARTER, EXPERIENCED FURTHER RAW MATERIAL INFLATION & HIGHER LOGISTICS COSTS ACROSS ALL OF CO’S BUSINESSES Source text for Eikon: Further company coverage: