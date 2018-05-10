FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 10, 2018 / 9:05 PM / Updated an hour ago

BRIEF-PPG Provides Update On Form 10-Q Filing And Internal Investigation

Reuters Staff

2 Min Read

May 10 (Reuters) - PPG Industries Inc:

* PPG PROVIDES UPDATE ON FORM 10-Q FILING AND INTERNAL INVESTIGATION

* PPG INDUSTRIES INC - APART FROM INVESTIGATION, CO HAS IDENTIFIED CERTAIN INADVERTENT ERRORS WITH RESPECT TO QUARTER ENDED MARCH 31, 2018

* PPG INDUSTRIES INC - FILED A FORM 12B-25 NOTIFICATION OF LATE FILING WITH SEC REGARDING QUARTERLY REPORT ON FORM 10-Q FOR QUARTER ENDED MARCH 31, 2018

* PPG INDUSTRIES INC - INVESTIGATION TO DATE HAS ALSO IDENTIFIED IMPROPER SHIFTING OF PRE-TAX EXPENSE BETWEEN QUARTERLY PERIODS IN 2017

* PPG INDUSTRIES - INVESTIGATION FOUND IMPROPER ACCOUNTING ENTRIES WERE MADE BY CERTAIN EMPLOYEES AT DIRECTION OF FORMER VICE PRESIDENT AND CONTROLLER

* PPG INDUSTRIES - CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR YEAR ENDED DEC. 31, 2017, RELATED REPORT OF PWC, AND FOR QTRLY, YEAR-TO-DATE IN 2017 SHOULD NO LONGER BE RELIED UPON

* PPG INDUSTRIES INC - FORMER VICE PRESIDENT AND CONTROLLER’S EMPLOYMENT WITH COMPANY WAS TERMINATED AS OF MAY 10, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.