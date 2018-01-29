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January 29, 2018 / 12:06 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Prairie Provident Announces 2017 Year-End Reserves

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 29 (Reuters) - Prairie Provident Resources Inc:

* PRAIRIE PROVIDENT ANNOUNCES 2017 YEAR-END RESERVES AND 2018 BUDGET AND POSTS UPDATED PRESENTATION

* PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC SEES ‍2018 FULLY-FUNDED CAPITAL BUDGET SET AT $26 MILLION (BEFORE CAPITALIZED G&A AND ARO)

* PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC - ‍EXPECTED TO GENERATE AVERAGE FULL-YEAR 2018 PRODUCTION BETWEEN 5,200 TO 5,600 BOE PER DAY

* PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES INC - ‍2018 PRODUCTION IS EXPECTED TO HAVE A LIQUIDS-WEIGHTING OF 68 PCT TO 71PCT, COMPARED TO 65PCT IN 2017​

* PRAIRIE PROVIDENT RESOURCES - ‍YEAR-END 2018 LONG-TERM DEBT IS EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $58 MILLION (NET OF CASH COLLATERALIZED FOR LETTERS OF CREDIT)​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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