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May 7, 2020 / 10:05 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Precinct Properties New Zealand Announces Q3 Dividend Of 1.575 Cents Per Share

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Precinct Properties New Zealand Ltd :

* PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND- ANNOUNCES Q3 DIVIDEND OF NZ1.575 CENTS PER SHARE

* PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND- REAFFIRMS DIVIDEND GUIDANCE FOR FY20 YEAR OF 6.3 CENTS PER SHARE

* PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND- ANTICIPATED THERE WILL BE FURTHER INCREASE IN TOTAL PROJECT COST AT COMMERCIAL BAY DUE TO IMPACTS OF COVID-19

* PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND- ONE QUEEN STREET REDEVELOPMENT PROJECT IN AUCKLAND WILL BE DEFERRED Source text for Eikon: Further company coverage:

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