Healthcare
July 6, 2020 / 11:04 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Precision BioSciences Says Will Regain Full Rights, All Data It Generated For HBV Program Developed Under Agreement With Gilead Sciences

1 Min Read

July 6 (Reuters) - Precision BioSciences Inc:

* PRECISION BIOSCIENCES REGAINS RIGHTS TO IN VIVO HEPATITIS B VIRUS PROGRAM

* PRECISION BIOSCIENCES - WILL REGAIN FULL RIGHTS AND ALL DATA IT GENERATED FOR HBV PROGRAM DEVELOPED UNDER 2018 AGREEMENT WITH GILEAD SCIENCES

* PRECISION BIOSCIENCES - DOES NOT ANTICIPATE ANY CHANGES TO ITS CASH RUNWAY

* PRECISION BIOSCIENCES - AS OF MARCH 31, HAD CASH AND CASH EQUIVALENTS OF $154.2 MILLION, EXPECTED TO SUFFICIENTLY FUND OPERATIONS INTO H2 OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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