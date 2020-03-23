Healthcare
March 23, 2020 / 2:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Predictive Oncology - On March 19, Entered Into A Third Amendment To Amended And Restated Senior Secured Promissory Note Dated September 28, 2018

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March 23 (Reuters) - Predictive Oncology Inc:

* PREDICTIVE ONCOLOGY INC - ON MARCH 19, ENTERED INTO A THIRD AMENDMENT TO AMENDED AND RESTATED SENIOR SECURED PROMISSORY NOTE DATED SEPTEMBER 28, 2018

* PREDICTIVE ONCOLOGY INC - UNDER THIRD AMENDMENT, MATURITY DATE OF L2 NOTE WAS EXTENDED FROM MARCH 28, 2020 TO JUNE 28, 2020

* PREDICTIVE ONCOLOGY INC - ON MARCH 19, 2020, COMPANY ENTERED INTO AN AMENDMENT TO SENIOR SECURED PROMISSORY NOTE DATED SEPTEMBER 27, 2019

* PREDICTIVE ONCOLOGY INC - MATURITY DATE OF NOTE DATED SEPTEMBER 27, 2019 WAS EXTENDED FROM MARCH 27, 2020 TO JUNE 27, 2020 Source text: (bit.ly/2Uynlez) Further company coverage:

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