Healthcare
June 5, 2020 / 6:37 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Premier Diversified Holdings Announces Sale Of Initio Medical Group

1 Min Read

June 5 (Reuters) - Premier Diversified Holdings Inc:

* PREMIER DIVERSIFIED HOLDINGS INC. ANNOUNCES SALE OF INITIO MEDICAL GROUP INC.

* PREMIER DIVERSIFIED HOLDINGS - ENTERED SHARE PURCHASE AGREEMENT WITH PRIVATELY-HELD NUMBERED CO FOR SALE OF ALL SHARES OF INITIO MEDICAL GROUP

* PREMIER DIVERSIFIED HOLDINGS - PREMIER IS SELLING ITS ENTIRE INTEREST IN INITIO FOR A PURCHASE PRICE OF $200,000

* PREMIER DIVERSIFIED HOLDINGS - IN CONNECTION WITH TRANSACTION, ALL CURRENT DIRECTORS OF INITIO WILL RESIGN

* PREMIER DIVERSIFIED HOLDINGS - SIMON SUTCLIFFE, CEO OF INITIO WILL RESIGN, AS WELL AS CFO AND CORPORATE SECRETARY Source text for Eikon: Further company coverage:

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