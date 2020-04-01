Healthcare
April 1, 2020 / 10:43 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Premier Gold Mines Implements Covid-19 Response Plan At Mercedes Mine

1 Min Read

April 1 (Reuters) - Premier Gold Mines Ltd:

* PREMIER IMPLEMENTS COVID-19 RESPONSE PLAN AT MERCEDES MINE

* PREMIER GOLD MINES LTD - TO DATE, THERE ARE NO KNOWN OR SUSPECTED CASES OF COVID-19 INFECTION AMONG MERCEDES MINE PERSONNEL

* PREMIER GOLD MINES - GIVEN UNCERTAINTY SURROUNDING PROGRESSION OF COVID-19 OUTBREAK IN MEXICO, HAS DECIDED TO WITHDRAW PRODUCTION GUIDANCE FOR 2020

* PREMIER GOLD MINES - MINING ACTIVITIES AT SOUTH ARTURO ARE CONTINUING WITH NO SIGNIFICANT INTERRUPTION TO DATE Source text for Eikon: Further company coverage:

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