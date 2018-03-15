FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 15, 2018 / 8:27 PM / in 16 hours

BRIEF-Premium Brands Holdings Announces $150,000,000 Financing Of Convertible Unsecured Subordinated Debentures

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Premium Brands Holdings Corp:

* PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORPORATION ANNOUNCES $150,000,000 FINANCING OF CONVERTIBLE UNSECURED SUBORDINATED DEBENTURES

* PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP - ‍DEBENTURES WILL BEAR INTEREST FROM DATE OF ISSUE AT 4.65% PER ANNUM​

* PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP - ‍INTENDS TO USE PROCEEDS OF OFFERING TO FUND CASH PART OF ACQUISITION OF CONCORD PREMIUM MEATS LTD​

* PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP - OFFERING ‍AT A PRICE OF $1,000 PER DEBENTURE​

* PREMIUM BRANDS HOLDINGS CORP - ‍DEBENTURES WILL HAVE A MATURITY DATE OF APRIL 30, 2025​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.