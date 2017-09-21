FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-President Energy says acquisition of Chevron's 100% operated interest in oil producing assets
Sections
Featured
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Technology
After massive quakes, millions in Mexico turn to early warning app
Dow 23,000 whets risk appetite
exchange-traded funds
Dow 23,000 whets risk appetite
Nursing shortage strains U.S. hospitals
Nursing shortage strains U.S. hospitals
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
September 21, 2017 / 6:19 AM / in a month

BRIEF-President Energy says acquisition of Chevron's 100% operated interest in oil producing assets

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 21 (Reuters) - PRESIDENT ENERGY PLC

* ANNOUNCE ACQUISITION OF CHEVRON‘S 100% OPERATED INTEREST IN ITS OIL PRODUCING ASSETS AT PUESTO FLORES AND ESTANCIA VIEJA

* TOTAL MONIES TO BE PAID INCLUDE $400,000 PURCHASE PRICE ALREADY PAID TO CHEVRON FOR REMAINDER OF CONCESSION PERIOD TO MID NOVEMBER 2017

* TOTAL MONIES TO BE PAID RELATING TO ACQUISITION INCLUDE $15M TO BE PAID TO RIO NEGRO PROVINCE WITH A FURTHER $7M PAYABLE THROUGH 2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.