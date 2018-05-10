BRIEF-Prestige Brands Holdings Q4 Adjusted Earnings Per Share $0.62

May 10 (Reuters) - Prestige Brands Holdings Inc:
* PRESTIGE BRANDS HOLDINGS, INC. REPORTS FISCAL 2018 FOURTH QUARTER AND FULL YEAR RESULTS; PROVIDES FISCAL 2019 OUTLOOK
* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.62
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.61 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* REVENUES IN THE FOURTH QUARTER OF FISCAL 2018 INCREASED 6.4% TO $256.0 MILLION
* BOARD OF DIRECTORS AUTHORIZES NEW $50 MILLION SHARE REPURCHASE PROGRAM
* SEES FY 2019 REVENUES OF $1,046 MILLION TO $1,056 MILLION
* SEES FY 2019 FREE CASH FLOW OF $215 MILLION OR MORE Source text for Eikon: Further company coverage: