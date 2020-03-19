Healthcare
March 19, 2020 / 10:42 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Pricer Updates On Possible Effects Of Coronavirus

1 Min Read

March 19 (Reuters) - Pricer AB:

* PRICER: UPDATE ON POSSIBLE EFFECTS OF THE CORONAVIRUS (COVID-19)

* WE ANTICIPATE CERTAIN TIMING EFFECTS REGARDING DELIVERIES AND COMPLETION OF STORE INSTALLATIONS THAT MAY HAVE A MODERATE NEGATIVE EFFECT IN Q1 OF 2020

* BASED ON PRICER’S RECORD-HIGH ORDER BACKLOG IN COMBINATION WITH AN IMPROVED SITUATION IN SUPPLY CHAIN, COMPANY’S VIEW IS CURRENTLY THAT EFFECTS OF CORONAVIRUS (COVID-19) WILL BE LIMITED

* FOR TIME BEING, IT IS NOT POSSIBLE TO QUANTIFY FINANCIAL IMPLICATIONS RESULTING FROM COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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