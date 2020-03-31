BRIEF-Primewest Group Withdraws FY20 Operating Earnings & Distribution Guidance

March 31 (Reuters) - Primewest Group Ltd:
* FY20 FORECAST OPERATING EARNINGS AND DISTRIBUTION GUIDANCE WITHDRAWN
* INTENDS TO PAY FY20 DISTRIBUTION PER SECURITY BASED ON PAYOUT RATIO OF BETWEEN 90-95% OF OPERATING EARNINGS PER SECURITY
* GUIDANCE WITHDRAWN DUE TO UNCERTAINTIES SURROUNDING SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT CAUSED BY COVID-19 PANDEMIC
* CURRENTLY EXPECTS THAT IT WILL DEFER LAUNCH OF NEW FUNDS IN INTERIM
* TARGETING ACQUISITIONS BY FUNDS IT MANAGES TO BE ABOUT $300 MILLION IN FY20 Source text for Eikon: Further company coverage: