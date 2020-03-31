Healthcare
March 31, 2020 / 8:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Primewest Group Withdraws FY20 Operating Earnings & Distribution Guidance

1 Min Read

March 31 (Reuters) - Primewest Group Ltd:

* FY20 FORECAST OPERATING EARNINGS AND DISTRIBUTION GUIDANCE WITHDRAWN

* INTENDS TO PAY FY20 DISTRIBUTION PER SECURITY BASED ON PAYOUT RATIO OF BETWEEN 90-95% OF OPERATING EARNINGS PER SECURITY

* GUIDANCE WITHDRAWN DUE TO UNCERTAINTIES SURROUNDING SOCIAL AND ECONOMIC IMPACT CAUSED BY COVID-19 PANDEMIC

* CURRENTLY EXPECTS THAT IT WILL DEFER LAUNCH OF NEW FUNDS IN INTERIM

* TARGETING ACQUISITIONS BY FUNDS IT MANAGES TO BE ABOUT $300 MILLION IN FY20 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below