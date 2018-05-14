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May 14, 2018 / 8:18 PM / in 2 hours

BRIEF-Primo Water Announces Proposed Follow-On Public Offering Of Common Stock

Reuters Staff

1 Min Read

May 14 (Reuters) - Primo Water Corp:

* PRIMO WATER ANNOUNCES PROPOSED FOLLOW-ON PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK

* PRIMO WATER CORP - INTENDS TO OFFER AND SELL ABOUT $65 MILLION OF SHARES OF ITS COMMON STOCK IN A PROPOSED UNDERWRITTEN FOLLOW-ON PUBLIC OFFERING

* PRIMO WATER CORP - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO PAY DOWN EXISTING INDEBTEDNESS

* PRIMO WATER CORP - UPON COMPLETION OF OFFERING, COMPANY INTENDS TO REFINANCE ITS REMAINING OUTSTANDING SENIOR INDEBTEDNESS Source text for Eikon: Further company coverage:

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