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March 28, 2018 / 11:35 AM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Primoris Services To Acquire Willbros Group

Reuters Staff

2 Min Read

March 28 (Reuters) - Primoris Services Corp:

* PRIMORIS SERVICES CORPORATION TO ACQUIRE WILLBROS GROUP, INC.

* PRIMORIS SERVICES - WILL PAY $0.60/SHARE FOR ALL OF STOCK OF WILLBROS GROUP INC AND WILL SETTLE ALL OF EXISTING WILLBROS DEBT OBLIGATIONS

* PRIMORIS SERVICES CORP - DEAL FOR ENTERPRISE VALUE OF ABOUT $100 MILLION

* PRIMORIS SERVICES CORP - UPON COMPLETION OF DEAL, CO EXPECTS WILLBROS UTD BUSINESS TO BECOME NEW OPERATING SEGMENT, PRIMORIS UTD

* PRIMORIS SERVICES CORP - ANTICIPATES THAT WILLBROS’ LINEAL OIL & GAS OPERATIONS WILL BE INCORPORATED INTO PRIMORIS’ UTILITIES & DISTRIBUTION SEGMENT

* PRIMORIS SERVICES - FOR FIRST 12 MONTHS AFTER DEAL CLOSING, CO EXPECTS REVENUES OF ABOUT $660 MILLION, INCLUDING ESTIMATED UTD REVENUES OF $470 MILLION

* PRIMORIS SERVICES CORP - INTENDS TO FINANCE TRANSACTION THROUGH CASH ON HAND AND ITS EXISTING CREDIT FACILITIES

* PRIMORIS SERVICES - TO PROVIDE WILLBROS UP TO $20 MILLION IN SECURED BRIDGE FINANCING TO SUPPORT WORKING CAPITAL LIQUIDITY NEEDS PRIOR TO DEAL CLOSE

* PRIMORIS SERVICES - SOME WILLBROS DIRECTORS, STOCKHOLDERS, WITH ABOUT 17% OF WILLBROS’ OUTSTANDING SHARES, ENTERED INTO VOTING AGREEMENTS WITH CO

* PRIMORIS SERVICES CORP - TO ACQUIRE WILLBROS GROUP INC IN AN ALL-CASH TRANSACTION Source text for Eikon: Further company coverage:

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