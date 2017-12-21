FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Financials
December 21, 2017 / 7:19 AM / 5 days ago

BRIEF-Private equity fund 3i agrees to sell Germany's Atesteo to IHO Holding

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - 3I Group Plc:

* 3I GROUP PLC ANNOUNCES THE SALE OF ATESTEO, AN INTERNATIONAL DRIVETRAIN TESTING SPECIALIST, TO IHO HOLDING, THE HOLDING COMPANY OF THE SCHAEFFLER FAMILY

* PROCEEDS TO 3I ARE ESTIMATED TO BE 307 MILLION EUROS SUBJECT TO CLOSING ADJUSTMENTS, REPRESENTING A EURO MONEY MULTIPLE OF 4.4X

* GERMANY‘S ATESTEO IS THE WORLD LEADER IN INDEPENDENT DRIVETRAIN TESTING

* IT HAS ABOUT 800 EMPLOYEES AND 135 TESTING BENCHES IN GERMANY, JAPAN, CHINA AND NORTH AMERICA

* IN 2013, 3i INVESTED IN ATESTEO IN AN ALL EQUITY DEAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Pamela Barbaglia)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.