Switzerland Market Report
February 25, 2020 / 7:08 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Progress-Werk Oberkirch FY EBIT Before Currency Effects Up At EUR 22.2 Mln

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Feb 25 (Reuters) - PROGRESS WERK OBERKIRCH AG:

* PWO ANNOUNCES PRELIMINARY FIGURES FOR 2019 AND 2020 FORECAST

* IN 2019, GROUP REVENUES DECLINED TO EUR 458.6 MILLION (P/Y: EUR 476.3 MILLION, ADJUSTED)

* 2019 EBIT BEFORE CURRENCY EFFECTS AMOUNTED TO EUR 22.2 MILLION (P/Y: EUR 19.6 MILLION)

* FOR 2020, WE EXPECT SECTOR TO REMAIN WEAK

* FY NET INCOME FOR PERIOD WAS EUR 9.1 MILLION (P/Y: EUR 6.6 MILLION, ADJUSTED)

* FOR 2020 SEES TO GENERATE REVENUE OF APPROXIMATELY EUR 450 MILLION

* EXPECT EBIT BEFORE CURRENCY EFFECTS TO RANGE FROM EUR 19 TO 20 MILLION IN 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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