FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a day ago
BRIEF-Progress Werk Oberkirch Q2 net income down at 3.1 million euros​
#Trump
#China
#Energy&Environment
#Russia
#Science
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
'Nobody kill anybody': Baltimore rallies against wave of violence
U.S.
'Nobody kill anybody': Baltimore rallies against wave of violence
U.S. shale oil producers can't shake impulse to keep pumping
Business
U.S. shale oil producers can't shake impulse to keep pumping
U.S. to reject biofuel program tweaks in blow to refiners, Icahn
Reuters Focus
U.S. to reject biofuel program tweaks in blow to refiners, Icahn
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Auto/Truck/Motorcycle Parts
August 3, 2017 / 6:08 AM / a day ago

BRIEF-Progress Werk Oberkirch Q2 net income down at 3.1 million euros​

1 Min Read

Aug 3 (Reuters) - PROGRESS WERK OBERKIRCH AG:

* ‍REVENUES IN Q2 ROSE TO EUR 116.0 MILLION (P/Y: EUR 105.0 MILLION)​

* Q2 ‍TOTAL OUTPUT INCREASED TO EUR 122.1 MILLION (P/Y: EUR 110.0 MILLION)​

* Q2 ‍EBIT BEFORE CURRENCY EFFECTS AMOUNTED TO EUR 6.7 MILLION (P/Y: EUR 6.6 MILLION) AND EUR 5.2 MILLION INCLUDING CURRENCY EFFECTS​

* Q2 ‍NET INCOME FOR PERIOD AND EARNINGS PER SHARE TOTALED EUR 3.1 MILLION (P/Y: EUR 3.5 MILLION)​

* ‍FORECAST FOR REVENUE OF EUR 450 MILLION IN 2017, OF WHICH EUR 20 MILLION STEMS FROM MATERIAL PRICE EFFECTS, NOW APPEARS TO BE CONSERVATIVE​

* ‍IN TERMS OF EBIT BEFORE CURRENCY EFFECTS, WE BELIEVE WE ARE ON RIGHT TRACK TO REACH OUR TARGET OF EUR 23 TO 24 MILLION​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

    © 2017 Reuters. All Rights Reserved.