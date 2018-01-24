FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Davos
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
Future Of Money
#Market News
January 24, 2018 / 2:00 PM / in an hour

BRIEF-Progressive Corp Q4 2017 Net Premiums Written $6,752.6 Mln, Up 22 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Progressive Corp:

* REG-PROGRESSIVE REPORTS DECEMBER 2017 RESULTS AND ANNUAL DIVIDEND AMOUNT

* PROGRESSIVE CORP - DECEMBER 2017 NET PREMIUMS WRITTEN OF $1,972.3 MILLION, UP 23 PERCENT

* PROGRESSIVE CORP - DECEMBER 2017 NET PREMIUMS EARNED $2,144.7 MILLION, UP 17 PERCENT

* PROGRESSIVE CORP - Q4 NET PREMIUMS WRITTEN $6,752.6 MILLION, UP 22 PERCENT

* PROGRESSIVE CORP - Q4 2017 NET PREMIUMS EARNED $6,845.9 MILLION, UP 17 PERCENT

* PROGRESSIVE CORP QTRLY ‍SHR $0.98​ ‍​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.