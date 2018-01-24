BRIEF-Progressive Corp Q4 2017 Net Premiums Written $6,752.6 Mln, Up 22 Pct

Jan 24 (Reuters) - Progressive Corp:
* REG-PROGRESSIVE REPORTS DECEMBER 2017 RESULTS AND ANNUAL DIVIDEND AMOUNT
* PROGRESSIVE CORP - DECEMBER 2017 NET PREMIUMS WRITTEN OF $1,972.3 MILLION, UP 23 PERCENT
* PROGRESSIVE CORP - DECEMBER 2017 NET PREMIUMS EARNED $2,144.7 MILLION, UP 17 PERCENT
* PROGRESSIVE CORP - Q4 NET PREMIUMS WRITTEN $6,752.6 MILLION, UP 22 PERCENT
* PROGRESSIVE CORP - Q4 2017 NET PREMIUMS EARNED $6,845.9 MILLION, UP 17 PERCENT
* PROGRESSIVE CORP QTRLY SHR $0.98 Source text for Eikon: Further company coverage: