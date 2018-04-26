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April 26, 2018 / 4:56 AM / in 31 minutes

BRIEF-ProMedica Health And Welltower To Acquire Quality Care Properties In Newly Formed Joint Venture

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Welltower Inc:

* PROMEDICA HEALTH SYSTEM AND WELLTOWER TO ACQUIRE QUALITY CARE PROPERTIES IN NEWLY FORMED JOINT VENTURE

* PROMEDICA TO ACQUIRE QCP AND ENTER INTO NEW 15-YEAR LEASE WITH WELLTOWER

* WELLTOWER WILL ACQUIRE ALL OF OUTSTANDING SHARES OF QCP IN AN ALL CASH DEAL FOR $20.75 PER SHARE OFFER

* PROMEDICA HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO ACQUIRE OPERATIONS OF HCR MANORCARE AND ARDEN COURTS

* UNDER LEASE AGREEMENT, PROMEDICA WILL INVEST AS MUCH AS $400M OF GROWTH AND UPGRADE CAPITAL OVER NEXT FIVE YEARS

* PROMEDICA PROPERTY JOINT VENTURE YIELDING $2.2 BILLION INVESTMENT AT WELLTOWER SHARE INVESTMENT Source text for Eikon: Further company coverage:

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