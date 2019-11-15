Switzerland Market Report
November 15, 2019 / 12:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Promedior Says To Be Acquired By Roche

1 Min Read

Nov 15 (Reuters) - Promedior:

* PROMEDIOR ENTERS INTO DEFINITIVE MERGER AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY ROCHE

* PROMEDIOR - TOTAL TRANSACTION VALUE OF UP TO $1.39 BILLION

* PROMEDIOR - UNDER TERMS OF MERGER AGREEMENT, ROCHE WILL MAKE UPFRONT CASH PAYMENT OF USD 390 MILLION

* PROMEDIOR - ROCHE WILL OBTAIN RIGHTS TO PROMEDIOR’S ENTIRE PORTFOLIO OF MOLECULES FOR SERIOUS FIBROTIC DISEASES, NOTABLY PRM-151

* PROMEDIOR - DEAL CONSIDERATION ALSO HAS ADDITIONAL CONTINGENT PAYMENTS OF UP TO $1 BILLION BASED ON ACHIEVEMENT OF CERTAIN MILESTONES Source text for Eikon: Further company coverage:

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