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April 30, 2018 / 10:50 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Prometic Reports Positive Clinical Data From Its Intravenous Immunoglobulin Pivotal Phase 3 Trial

Reuters Staff

1 Min Read

April 30 (Reuters) - Prometic Life Sciences Inc:

* PROMETIC REPORTS POSITIVE CLINICAL DATA FROM ITS INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN (IVIG) PIVOTAL PHASE 3 TRIAL

* PROMETIC LIFE SCIENCES INC - PIVOTAL CLINICAL TRIAL MEETS PRIMARY AND SECONDARY ENDPOINTS

* PROMETIC LIFE SCIENCES INC - CLINICAL DATA DEMONSTRATES COMPARABLE EFFICACY TO COMMERCIALLY-APPROVED DRUG

* PROMETIC LIFE SCIENCES INC - PROMETIC IVIG’S SAFETY AND TOLERABILITY PROFILES MAINTAINED WITHOUT ANY SIGNIFICANT DRUG RELATED ISSUES

* PROMETIC LIFE SCIENCES INC - PROMETIC IVIG’S SAFETY AND TOLERABILITY PROFILES MAINTAINED WITHOUT ANY SIGNIFICANT DRUG RELATED ISSUES

* PROMETIC LIFE SCIENCES INC - OVERALL PROMETIC IGIV 10% APPEARED TO BE WELL TOLERATED AND WAS NOT ASSOCIATED WITH ANY SBIS Source text for Eikon: Further company coverage:

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