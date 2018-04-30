BRIEF-Prometic Reports Positive Clinical Data From Its Intravenous Immunoglobulin Pivotal Phase 3 Trial

April 30 (Reuters) - Prometic Life Sciences Inc:
* PROMETIC REPORTS POSITIVE CLINICAL DATA FROM ITS INTRAVENOUS IMMUNOGLOBULIN (IVIG) PIVOTAL PHASE 3 TRIAL
* PROMETIC LIFE SCIENCES INC - PIVOTAL CLINICAL TRIAL MEETS PRIMARY AND SECONDARY ENDPOINTS
* PROMETIC LIFE SCIENCES INC - CLINICAL DATA DEMONSTRATES COMPARABLE EFFICACY TO COMMERCIALLY-APPROVED DRUG
* PROMETIC LIFE SCIENCES INC - PROMETIC IVIG’S SAFETY AND TOLERABILITY PROFILES MAINTAINED WITHOUT ANY SIGNIFICANT DRUG RELATED ISSUES
* PROMETIC LIFE SCIENCES INC - PROMETIC IVIG’S SAFETY AND TOLERABILITY PROFILES MAINTAINED WITHOUT ANY SIGNIFICANT DRUG RELATED ISSUES
* PROMETIC LIFE SCIENCES INC - OVERALL PROMETIC IGIV 10% APPEARED TO BE WELL TOLERATED AND WAS NOT ASSOCIATED WITH ANY SBIS Source text for Eikon: Further company coverage: