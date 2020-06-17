Healthcare
June 17, 2020 / 11:19 AM / Updated an hour ago

BRIEF-ProMis Neurosciences & BC Neuroimmunology Announce Progress On Development Of Antibody Test For COVID-19

1 Min Read

June 17 (Reuters) - ProMIS Neurosciences Inc:

* PROMIS NEUROSCIENCES AND COLLABORATOR BC NEUROIMMUNOLOGY ANNOUNCE SIGNIFICANT PROGRESS ON DEVELOPMENT OF HIGHLY ACCURATE ANTIBODY TEST FOR COVID-19

* PROMIS NEUROSCIENCES INC - IN VALIDATION TESTING, SEROLOGY ASSAY ACHIEVED ACCURACY COMPARABLE TO THAT OF INDUSTRY LEADERS

* PROMIS NEUROSCIENCES - CURRENT VERSION OF PROMIS-BCNI ANTIBODY TEST ACHIEVES 99.90% SENSITIVITY & 99.50% SPECIFICITY FOR SARS COV-2 Source text for Eikon: Further company coverage:

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