Healthcare
March 23, 2020 / 6:53 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Prophecy International Expects Sales Cycles To Be Longer And Purchasing Decisions To Be Delayed During Covid-19

1 Min Read

March 23 (Reuters) - Prophecy International Holdings Ltd :

* PROPHECY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD- EXPECT SALES CYCLES TO BE LONGER AND PURCHASING DECISIONS TO BE DELAYED DURING COVID-19

* PROPHECY INTERNATIONAL HOLDINGS - EXPECT IMPACT FROM DISRUPTION CAUSED BY CORONA VIRUS BUT EXTENT OF IMPACT TO BE DEPENDENT ON CERTAIN FACTORS

* PROPHECY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD- HAVE NO CASES OF COVID-19 AMONGST OUR STAFF

* PROPHECY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD - PUTTING EXISTING EXPANSION PLANS ON HOLD BUT NO OTHER ACTION IS PLANNED AT THIS STAGE Source text for Eikon: Further company coverage:

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