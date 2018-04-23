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BRIEF-ProQR Provides Enrollment Update On QR-110 Clinical Trial
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April 23, 2018 / 11:45 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-ProQR Provides Enrollment Update On QR-110 Clinical Trial

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - ProQR Therapeutics NV:

* PROQR PROVIDES ENROLLMENT UPDATE ON QR-110 CLINICAL TRIAL AND HIGHLIGHTS OPHTHALMOLOGY PRESENTATIONS AT ARVO

* PROQR THERAPEUTICS NV - TRIAL IS ON TRACK TO ANNOUNCE INTERIM SIX-MONTH DATA ON SAFETY, EFFECTS ON VISION AND RETINAL STRUCTURE IN SECOND HALF OF YEAR

* PROQR THERAPEUTICS NV - ENROLLMENT IS ON TRACK IN ONGOING PHASE 1/2 CLINICAL TRIAL OF QR-110

* PROQR THERAPEUTICS NV - FULL TWELVE-MONTH TREATMENT DATA FROM ALL PATIENTS EXPECTED IN 2019 Source text for Eikon: Further company coverage:

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