Switzerland Market Report
June 10, 2020 / 8:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Prosieben CEO Says Still Not Possible To Provide Reliable Outlook For 2020

1 Min Read

June 10 (Reuters) - Prosiebensat.1 Media:

* CEO BEAUJEAN TELLS AGM WE WANT TO FOCUS AGAIN ON OUR CORE COMPETENCES OF ENTERTAINMENT AND INFOTAINMENT

* PROSIEBEN CEO - OUR GOAL IS TO BE THE LEADING PLAYER IN GERMANY, AUSTRIA AND SWITZERLAND

* PROSIEBEN CEO - GROWTH ALONE SHOULD NO LONGER BE OUR BENCHMARK, WE WANT LONG-TERM PROFITABILITY

* PROSIEBEN CEO SAYS WE HAVE DONE EVERYTHING WE CAN AND REACTED QUICKLY TO MAKE THE COMPANY ‘STORMPROOF’

* PROSIEBEN CEO - MOST OF OUR DEBT REDEMPTIONS ARE NOT DUE UNTIL APRIL 2024

* PROSIEBEN CEO - OUR DECISION TO CANCEL DIVIDEND IS A ONE-OFF, CONFIRMS POLICY IS TO PAY OUT 50% OF NET INCOME

* PROSIEBEN CEO - IT IS STILL NOT POSSIBLE TO PROVIDE A RELIABLE FINANCIAL OUTLOOK FOR THIS YEAR Further company coverage: (Berlin Speed Desk)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below