BRIEF-Prosiebensat.1 Media Says Current CEO Max Conze To Leave With Immediate Effect

March 26 (Reuters) - Prosiebensat 1 Media SE:
* DGAP-ADHOC: PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE REORGANIZES THE COMPOSITION OF ITS EXECUTIVE BOARD; STRONGER FOCUS ON THE ENTERTAINMENT BUSINESS
* CFO RAINER BEAUJEAN TO ASSUME POSITION AS CHAIRMAN OF EXECUTIVE BOARD
* WOLFGANG LINK AND CHRISTINE SCHEFFLER APPOINTED AS NEW MEMBERS OF EXECUTIVE BOARD
* PROSIEBENSAT 1 MEDIA - RETURNING PRIMARY FOCUS OF OPERATING BUSINESS TO ENTERTAINMENT SECTOR IN DACH REGION (GERMANY, AUSTRIA AND SWITZERLAND) Source text for Eikon: Further company coverage: