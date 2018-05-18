FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 18, 2018 / 8:22 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Prospect Capital Announces Issuance Of $103.5 Mln Of 4.95 Pct Convertible Notes Due 2022

Reuters Staff

1 Min Read

May 18 (Reuters) - Prospect Capital Corp:

* PROSPECT CAPITAL ANNOUNCES ISSUANCE OF $103.5 MILLION OF 4.95% CONVERTIBLE NOTES DUE 2022

* PROSPECT CAPITAL ANNOUNCES ISSUANCE OF $103.5 MILLION OF 4.95% CONVERTIBLE NOTES DUE 2022

* PROSPECT CAPITAL CORP - EXPECTS TO USE A PORTION OF NET PROCEEDS FROM SALE OF NOTES TO REPAY DEBT UNDER CO’S CREDIT FACILITY

* PROSPECT CAPITAL CORP - INTENDS TO USE REMAINDER OF NET PROCEEDS OF OFFERING TO INVEST IN SHORT TERM DEBT INVESTMENTS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.